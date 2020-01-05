Экипаж Шибалова победил на первом этапе ралли-рейда "Дакар"

ТАСС, 5 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" Антона Шибалова стал победителем первого этапа ралли-марафона "Дакар" в категории грузовиков. Протяженность первого этапа между городами Джидда и Аль-Вайх в Саудовской Аравии составила 752 км, из которых 319 км прошли в скоростном режиме.
Шибалов преодолел первый спецучасток "Дакара" за 3 часа 40,35 секунды, еще один экипаж "Камаз-мастера" во главе с Дмитрием Сотниковым занял четвертое место (3.44,42). Камазовские экипажи Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева расположились на седьмой (3.47,13) и десятой (3.51,59) позициях соответственно. Второе место занимает белорус Сергей Вязович из команды "Маз" (3.42,08), третьим идет голландец Янус ван Кастерен из "Ивеко" (3.43,44). Всего в зачете грузовиков на старт вышли 46 экипажей.
Лучшим из россиян в категории автомобилей стал Владимир Васильев из команды X-Raid G-Energy, занявший девятое место (3.32,29). Дебютант "Дакара" двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо из команды "Тойота" занял 11-е место (3.34,31). Лидирует литовец Вайтодас Жала из команды Agrorodeo (3.19,04), вторым идет французский пилот из Bahrain Стефан Петерхансель (3.21,18), третьим - его партнер по команде испанец Карлос Сайнс (3.21,54).
В зачете багги россиянин Сергей Карякин из команды Snag Racing Team стал пятым (4.09,50), его партнер по команде Алексей Шмотьев занял седьмое место (4,19,22). Лидирует после первого этапа поляк Арон Домжала из Domzala (4.00,58), вторым идет американский пилот Monster Energy Кейси Карри (4.02,49), третьим - испанец Хосе Антонио Инохо Лопес из команды Bahrain (4.06,47).
Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики.