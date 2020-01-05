Экипаж Шибалова победил на первом этапе ралли-рейда "Дакар"

ТАСС, 5 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" Антона Шибалова стал победителем первого этапа ралли-марафона "Дакар" в категории грузовиков. Протяженность первого этапа между городами Джидда и Аль-Вайх в Саудовской Аравии составила 752 км, из которых 319 км прошли в скоростном режиме.

Шибалов преодолел первый спецучасток "Дакара" за 3 часа 40,35 секунды, еще один экипаж "Камаз-мастера" во главе с Дмитрием Сотниковым занял четвертое место (3.44,42). Камазовские экипажи Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева расположились на седьмой (3.47,13) и десятой (3.51,59) позициях соответственно. Второе место занимает белорус Сергей Вязович из команды "Маз" (3.42,08), третьим идет голландец Янус ван Кастерен из "Ивеко" (3.43,44). Всего в зачете грузовиков на старт вышли 46 экипажей.