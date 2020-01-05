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ATP

Теннисисты Хачанов и Медведев проиграли парную встречу команде США на ATP Cup

После двух туров российская команда лидирует в группе D
Даниил Медведев и Карен Хачанов EPA-EFE/GARY DAY
Описание
Даниил Медведев и Карен Хачанов
© EPA-EFE/GARY DAY

ТАСС, 5 января. Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму в парном поединке матча второго тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

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Американские теннисисты одержали победу со счетом 6:3, 6:4. 35-летний Рам занимает 24-е место в парном рейтинге ATP, 29-летний Крайчек - 42-е.

Сборная России досрочно выиграла матч против команды США. Ранее в первом поединке Карен Хачанов обыграл Тейлора Фрица (3:6, 7:5, 6:1), а во втором Даниил Медведев победил Джона Изнера (6:3, 6:1).

После двух туров российская команда лидирует в группе D, обыграв сборные Италии и США и проиграв один из шести матчей. Встречу против норвежцев российские теннисисты проведут 7 января. В заявку сборной России на турнир входят только Медведев и Хачанов, капитаном команды является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.

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