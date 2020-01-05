Знарок: хоккеистов "Спартака" в игре с "Динамо" подвела реализация моментов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Хоккеисты "Спартака" не реализовали большое количество опасных моментов в матче со столичным "Динамо". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

В воскресенье "Спартак" дома проиграл "Динамо" в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 0:3.

"Во втором периоде выходы четыре в одного надо было реализовывать. Надо работать над реализацией. Боевая игра была, мы старались. Уверенность есть, но опять же, не хватает реализации", - сказал Знарок.

"Спартак" идет пятым в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка после 44 встреч.