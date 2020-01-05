{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Петерссон: хоккеисты "Динамо" использовали свои шансы при равной игре со "Спартаком"

Нападающий бело-голубых забросил в победном матче две шайбы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Динамо" воспользовались своими моментами в матче против столичного "Спартака" и добились победы. Об этом журналистам после игры заявил нападающий "Динамо" Андре Петерссон.

В воскресенье "Динамо" в гостях обыграло "Спартак" со счетом 3:0, Петерссон забросил две шайбы.

"Преимущество переходило от одной команды к другой, была равная игра, но мы использовали свои моменты, и вот результат. Всегда приятно забивать, особенно две шайбы. Не было каких-то особенностей при подготовке к "Спартаку", мы всегда готовимся одинаково ко всем соперникам, стараемся играть от себя, а не опираться на соперника", - заявил Петерссон.

В воскресенье сборная России сыграет с командой Канады в финале молодежного чемпионата мира, в полуфинале россияне в овертайме обыграли шведов (5:4). "Игра была отличной. Но Россия играла лучше, они показывают отличный уровень на протяжении всего турнира. Сегодняшние молодые хоккеисты очень натренированы и быстры", - отметил шведский нападающий "Динамо".

Реклама на ТАСС
КХЛ
Херсли считает, что реализация моментов не является серьезной проблемой для ХК "Спартак"
В матче против "Динамо" красно-белые нанесли 34 броска по воротам соперника, но шайб так и не забросили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС