Петерссон: хоккеисты "Динамо" использовали свои шансы при равной игре со "Спартаком"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Динамо" воспользовались своими моментами в матче против столичного "Спартака" и добились победы. Об этом журналистам после игры заявил нападающий "Динамо" Андре Петерссон.

В воскресенье "Динамо" в гостях обыграло "Спартак" со счетом 3:0, Петерссон забросил две шайбы.

"Преимущество переходило от одной команды к другой, была равная игра, но мы использовали свои моменты, и вот результат. Всегда приятно забивать, особенно две шайбы. Не было каких-то особенностей при подготовке к "Спартаку", мы всегда готовимся одинаково ко всем соперникам, стараемся играть от себя, а не опираться на соперника", - заявил Петерссон.

В воскресенье сборная России сыграет с командой Канады в финале молодежного чемпионата мира, в полуфинале россияне в овертайме обыграли шведов (5:4). "Игра была отличной. Но Россия играла лучше, они показывают отличный уровень на протяжении всего турнира. Сегодняшние молодые хоккеисты очень натренированы и быстры", - отметил шведский нападающий "Динамо".