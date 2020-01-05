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Футбол в Англии

"Ливерпуль" победил дома "Эвертон" в матче третьего раунда Кубка Англии

Единственный гол на 71-й минуте забил полузащитник Кёртис Джонс

ТАСС, 5 января. "Ливерпуль" со счетом 1:0 победил на своем поле "Эвертон" в матче третьего раунда Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе "Энфилд".

Единственный гол на 71-й минуте забил 18-летний полузащитник Кёртис Джонс.

"Эвертон" не может победить в ливерпульском дерби с 2010 года, предыдущая гостевая победа клуба датирована 27 сентября 1999 года (1:0). "Эвертон" под руководством итальянца Карло Анчелотти, назначенным на пост главного тренера 21 декабря прошлого года, одержал две победы и потерпел два поражения во всех турнирах.

Перешедший зимой из австрийского "Зальцбурга" полузащитник Такуми Минамино провел дебютную встречу за "Ливерпуль", став первым японцем, сыгравшим в составе клуба. Также за лидера чемпионата Англии дебютировал 19-летний защитник Яссер Ларуси, заменивший на девятой минуте травмированного Джеймса Милнера. 16-летний Харви Эллиотт, являющийся самым молодым дебютантом английского первенства, провел за "Ливерпуль" пятую встречу.

Все матчи третьего раунда официально начинаются на одну минуту позже в связи с акцией в поддержку обеспокоенности психическим здоровьем.

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