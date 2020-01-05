Медведев поблагодарил молодежную сборную РФ по хоккею за красивую игру на ЧМ

ТАСС, 6 января. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил сборную России по хоккею за игру на молодежном чемпионате мира. Об этом в понедельник он сообщил в Twitter.

Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира!

"Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира", - написал премьер.

В воскресенье сборная России уступила в финале команде Канады со счетом 3:4, ведя по ходу третьего периода с преимуществом в две шайбы. Ранее на групповом этапе россияне разгромили канадцев со счетом 6:0.

Сборная России в десятый раз заняла второе место в чемпионате мира (1995, 1998, 2000, 2005-2007, 2012, 2015, 2016, 2020), также россияне четыре раза (1999, 2002, 2003, 2011) становились победителями турнира и девять раз завоевывали бронзовые награды (1994, 1996, 1997, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019). Для канадцев это золото молодежного чемпионата мира стало 18-м, в последний раз сборная Канады играла в финале с россиянами в 2015 году, тогда она одержала победу (5:4). Также на счету канадских хоккеистов 11 серебряных и шесть бронзовых медалей турнира.