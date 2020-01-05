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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Кравчук: россияне и канадцы показали хоккей высочайшего класса в финале молодежного ЧМ

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Канады

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборные России и Канады показали игру высочайшего класса в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

Сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в Остраве в присутствии 8693 зрителей.

"Игра была высочайшего класса, хоккей мне очень понравился. Российская команда хорошая, играла очень достойно, и в финал вышла по делу, могла обыгрывать канадцев. Когда забили третий гол в ворота канадцев, то играли в свой хоккей, было видно, что где-то вернулась уверенность, наглость в хорошем понимании, потому что старт игры был не очень хороший, но со второго периода мы стали прорезать их оборону сольными проходами, канадцы же стали пятиться, и пошли голы. Потом рикошет, Хейтон здорово попал в самую "девятку" - это одна из неберущихся шайб", - считает Кравчук.

"В ситуации с четвертым голом считаю, что вратарь мог выйти из ворот и сыграть ту шайбу. Он очень глубоко въехал в ворота, не стал рисковать, хотя мог прочитать спокойно ситуацию, сыграть на опережение и клюшкой шайбу выбить, - отметил собеседник агентства. - Трудно сказать, что подвела дисциплина, но удалений можно было допускать поменьше, Воронков на вбрасывании зачем-то бил соперника, но это эмоции. Я понимаю ребят, поскольку это очень эмоциональный матч за первое место, играли команды, достойные золотых медалей, но победитель всегда только один".

Последние минуты матча российская команда доигрывала в меньшинстве, но, по мнению Кравчука, к этому привело неудачное стечение обстоятельств. "Стечение обстоятельств, глупое удаление при розыгрыше "шесть на четыре", фактор невезения потом, когда у нашего игрока клюшка сломалась. В той ситуации Денисенко на эмоциях не сориентировался, что его страхует защитник, подумал, что соперник убежит. Это неконтролируемая реакция: клюшка сломалась, шайба здесь, потянулся за ней, потом осознал, реакция сработала быстрее, чем мысль", - сказал Кравчук.

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