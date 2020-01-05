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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Брагин: тренерский штаб сборной России на МЧМ по хоккею состоял из единомышленников

Вместе с Брагиным на турнире работали Игорь Ларионов и Николай Хабибулин

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Все специалисты тренерского штаба российской сборной на молодежном чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 20 лет) были единомышленниками. Об этом журналистам сообщил главный тренер молодежной команды Валерий Брагин.

Сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира. Встреча прошла в Остраве в присутствии 8693 зрителей. Помимо Брагина, в тренерский штаб команды входят Игорь Ларионов и Николай Хабибулин.

"Тренерский штаб был единомышленниками. Если бы были лебедем, раком и щукой, такой игры бы не было", - отметил Брагин.

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