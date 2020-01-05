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Молодежный чемпионат мира по хоккею

ФХР в будущем хотела бы сохранить действующий тренерский штаб молодежной сборной России

Вместе с главным тренером Валерием Брагиным работали Игорь Ларионов, Николай Хабибулин и Александр Бойков
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Михаил Метцель/ТАСС

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) хотела бы видеть тренерский штаб молодежной сборной России на чемпионате мира в таком же составе и в дальнейшем. Об этом журналистам заявил первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.

Сборная России завоевала серебряные медали на чемпионате мира, уступив в финале команде Канады со счетом 3:4. В тренерский штаб главного тренера сборной России Валерия Брагина входили Игорь Ларионов, Николай Хабибулин и Александр Бойков.

"Мы уверены, что тренерский штаб в этом составе хотим видеть и в дальнейшем, - сказал Ротенберг. - Хотелось бы поздравить всех с серебром - это шаг вперед. Конечно, мы хотим выиграть золото, но это серебро, и такая игра - большая заслуга тренерского штаба. Мы с Игорем Николаевичем [Ларионовым] много обсуждали хоккей, это единомышленник, который понимает, как развивать хоккей России".

Также первый вице-президент ФХР отметил, что клубам КХЛ стоит больше задействовать молодых игроков. "Мы хотим, чтобы как можно больше молодежи играло в разных командах КХЛ. Но это нужно сесть и детально обсудить, должна быть здоровая конкуренция", - отметил Ротенберг.

"В этой сборной много игроков из разных команд КХЛ. На турнире была разница между нашими игроками и теми, кто играет в юниорских лигах. Наши соперники говорили, что в плане хоккея у нас команда была более взрослая в плане хоккея. Мы были физически мощны и при этом быстры, играли в скоростной хоккей", - резюмировал первый вице-президент ФХР.

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