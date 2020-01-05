Сборная России по хоккею сыграет со шведами и американцами на групповом этапе МЧМ-2021

ТАСС, 6 января. Сборная России по хоккею сыграет в группе с командами Швеции и США на молодежном чемпионате мира 2020 года. Об этом сообщает пресс служба Международной федерации хоккея.

Турнир пройдет с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Россияне попали в группу B, где, помимо шведов и американцев, выступят сборные Чехии и Австрии. В группе А сыграют команды Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Матчи группы А пройдут в Эдмонтоне, встречи группы В - в Ред-Дире.

Молодежный чемпионат мира 2020 года завершился в воскресенье. Сборная России стала серебряным призером, уступив в финале команде Канады (3:4).