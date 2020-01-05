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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Брагин считает, что в молодежной сборной России много перспективных хоккеистов

Главный тренер также заявил что, система команды - играть с позиции силы

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России обладает большим количеством игроков, которые смогут показывать качественный хоккей на взрослом уровне. Такое мнение журналистам высказал главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.

Сборная России уступила в финале молодежного чемпионата мира уступила команде Канады со счетом 3:4.

"Я думаю, в этой сборной очень много перспективных. Вся линия обороны, в атаке - человек семь-восемь", - отметил Брагин.

По ходу финала сборная России из шести попыток игры в большинстве реализовала одну. "Противник тоже все разбирает. Немного пришлось что-то поменять - больше бросков с задней линии, забили один", - пояснил Брагин.

"Наша система - играть с позиции силы. Иногда надо сыграть более строго, а в этом году здесь задняя линия в атаке умеет играть, и впереди то же самое", - отметил главный тренер молодежной сборной России.

Следующий молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

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