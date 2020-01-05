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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Ларионов считает, что в системе российского хоккея нужно многое изменить

В воскресенье сборная России уступила в финале молодежного чемпионата мира команде Канады со счетом 3:4

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Помощник главного тренера молодежной сборной России Игорь Ларионов считает, что система российского хоккея требует множества изменений. Такое мнение он высказал журналистам.

В воскресенье сборная России уступила в финале молодежного чемпионата мира команде Канады со счетом 3:4.

"Я вижу, как мы затронули сердца тех ребят, которые сегодня играли. Смотреть было приятно, потому что когда смотришь хоккей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), то я обычно игру покидаю досрочно. Иначе есть ощущение, что я просто зря трачу свое драгоценное время. Здесь мы видим, что многое нужно поменять - в нашей системе, в нашем хоккее", - отметил Ларионов.

Ларионов считает, что молодым игрокам стоит давать больше игрового времени в КХЛ. "Мы должны дать этим пацанам возможность играть, возможность ошибаться. Нужно многие вещи просто убрать, у нас сегодня командами управляют игроки, которые не востребованы нигде. Средние иностранцы лидируют в лиге, а эти пацаны сидят на лавках, здесь нужно детально разобраться и дать направление тому, что мы хотим видеть", - пояснил Ларионов.

"Никто из сегодняшних пацанов, за исключением трех-четырех человек, не играл в большинстве. А мы хотим иметь хорошее большинство. В клубах же они играют по четыре-пять минут", - заключил помощник главного тренера сборной России.

Следующий молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

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