Две голевые передачи Кучерова помогли "Тампе" победить "Каролину" в матче НХЛ

ТАСС, 6 января. "Тампа-Бэй" победила "Каролину" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Митчелл Стивенс (3-я минута), Стивен Стэмкос (5) и Брэйден Пойнт (26). У проигравших отличился россиянин Андрей Свечников (52). Две результативные передачи записал на свой счет нападающий "Тампы" Никита Кучеров.

После этого матча в активе 26-летнего Кучерова 45 очков (14 шайб + 31 передача) в текущем сезоне. На счету 19-летнего Свечникова 41 очко (18+23). Оба хоккеиста являются лучшими бомбардирами своих команд в нынешнем сезоне.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 21 бросок по воротам. Его одноклубник защитник Михаил Сергачев провел на площадке 21 минуту 13 секунд и отметился двумя бросками и двумя силовыми приемами.

"Тампа" одержала седьмую победу подряд, команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка в 41 матче. "Каролина" располагается на седьмой строчке, имея в активе 50 очков в 42 встречах. В следующем матче "Тампа" в ночь на 8 января примет "Ванкувер", "Каролина" тогда же дома сыграет с "Филадельфией".

В другом матче игрового дня "Флорида" на выезде обыграла "Питтсбург" со счетом 4:1. Российский нападающий гостей Евгений Дадонов стал автором заброшенной шайбы. Он набрал 34-е очко (18+16) в текущем сезоне. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин результативными действиями не отметился.