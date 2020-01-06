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WTA

Теннисистка Касаткина обыграла Суарес-Наварро и вышла во второй круг турнира в Окленде

Встреча завершилась в трех сетах

ТАСС, 6 января. Россиянка Дарья Касаткина победила испанку Карлу Суарес-Наварро в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия). Призовой фонд соревнований составляет около $275 тыс.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу 22-летней россиянки. Спортсменки встретились во второй раз, в октябре 2015 года победу также одержала Касаткина (6:1, 6:2). Суарес-Наварро занимает 52-е место в рейтинге WTA, Касаткина находится на 70-й строчке. Во втором круге россиянка встретится с победительницей матча между третьей сеяной турнира Амандой Анисимовой из США и украинкой Катериной Козловой.

Касаткина является победительницей двух турниров WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона (оба - 2018).

Турнир в Окленде завершится 12 января.

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