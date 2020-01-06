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Зимние олимпийские виды спорта

Бестемьянова отметила прогресс в танцах на льду в России

Олимпийская чемпионка считает, что 14 танцевальных дуэтов, которые приняли участие в чемпионате России, - это очень большое количество

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова отметила качественный скачок в уровне танцев на льду в России. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Бестемьянова, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Андреем Букиным, стала олимпийской чемпионкой 1988 года, также в активе пары четыре победы на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы.

"Огромное количество пар сейчас соревновалось на чемпионате России в Красноярске, это здорово, это напоминает мне наши времена, когда мы с Андреем только встали в пару. И на Спартакиаде народов СССР нас было больше 20 пар, - сказала она. - Мы начинали в пять часов соревноваться и заканчивали только после 12, а 14 пар в Красноярске - знаете, больше просто не допускают. И я считаю, что это очень много, потому что были времена, когда и семи пар не собиралось, танцы - это очень длительный процесс, нужно несколько лет, чтобы пара достигла уровня участника чемпионата России".

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