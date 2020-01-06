Трипл-дабл Джеймса принес "Лейкерс" победу над "Детройтом" в матче НБА

ТАСС, 6 января. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Детройтом" со счетом 106:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Детройта" Деррик Роуз, в его активе 28 очков, 3 подбора, 5 результативных передач, 1 перехват и 1 блокшот. Его партнер по команде центровой Андре Драммонд оформил дабл-дабл - 12 очков и 18 подборов. В составе "Лейкерс" больше всех очков набрал форвард Энтони Дэвис, записавший на свой счет дабл-дабл - 24 очка, 11 подборов, его одноклубник форвард Леброн Джеймс отметился трипл-даблом - 21 очко, 14 подборов, 11 передач.

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" продолжают лидировать, одержав 28 побед и потерпев 7 поражений, команда выиграла пять матчей подряд. "Детройт" на Востоке с 13 победами в 36 матчах идет 11-м.

В следующем матче "Лейкерс" 8 января примут "Нью-Йорк", "Детройт" в тот же день в гостях сыграет с "Кливлендом".

Результаты других матчей игрового дня:

"Лос-Анджелес Клипперс" - "Нью-Йорк" - 135:132;

"Майами" - "Портленд" - 122:111;

"Кливленд" - "Миннесота" - 103:118;

"Финикс" - "Мемфис" - 114:121.