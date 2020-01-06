Ковальчук подарил часы уступившему 17-й номер хоккеисту "Монреаля" Кулаку

ТАСС, 6 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Илья Ковальчук подарил часы одноклубнику Бретту Кулаку, который уступил ему 17-й номер. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Bardown.

Кулак играл под 17-м номером в течение двух последних сезонов. Канадец был готов отдать номер, за что 36-летний россиянин отблагодарил одноклубника часами "Ролекс", на которых выгравировано имя хоккеиста.

Ковальчук подписал двусторонний контракт с "Монреалем" 3 января, соглашение рассчитано до конца сезона, зарплата игрока составляет $700 тыс. Предыдущим клубом российского форварда был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре клуб выставил Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Игрок был выведен из состава команды, последний матч он провел 9 ноября. Ранее в НХЛ он играл за "Атланту" и "Нью-Джерси", из которого ушел в 2013 году в санкт-петербургский СКА, также в России он выступал за московский "Спартак", казанский "Ак Барс" и воскресенский "Химик".

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Форвард принимал участие в чемпионате мира 2019 года в Словакии, где был капитаном команды и в 10 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.

Россиянин может дебютировать за новую команду в ночь на вторник в домашней игре против "Виннипега".