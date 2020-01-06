Светлана Кузнецова пропустит турнир в Окленде из-за болезни

ТАСС, 6 января. Россиянка Светлана Кузнецова снялась с участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в новозеландском Окленде. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Причиной отказа послужило вирусное заболевание. Кузнецова в первом круге должна была сыграть с 23-кратной победительницей турниров серии Большого шлема американкой Сереной Уильямс. Место россиянки в сетке турнира заняла итальянка Камила Джорджи.

Кузнецовой 34 года, она становилась победительницей Открытого чемпионата США (2004) и Открытого чемпионата Франции (2009). В рейтинге WTA россиянка занимает 51-е место, в ее активе 18 титулов WTA.