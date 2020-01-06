Двести дней до начала Олимпиады-2020 токийские власти встретили праздничной иллюминацией

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Власти японской столицы встретили в понедельник 200 дней до начала летних Олимпийских игр 2020 года праздничной иллюминацией, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В связи с символической датой здание токийской администрации было окрашено огнями торжественной иллюминации, выполненной в цветах олимпийских колец.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Программа Олимпиады включает в себя 33 вида спорта, впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу. Первый комплект медалей будет разыгран 25 июля среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.