Горячкина сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь во второй партии матча за шахматную корону

ШАНХАЙ, 6 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь во второй партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла в Шанхае.

Горячкина сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь в первой партии матча за шахматную корону

После двух партий счет равный - 1:1. Третья партия между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь пройдет в среду.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк - в 2008-2010 годах, в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.