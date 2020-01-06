Футболист Макаров перешел из "Нефтехимика" в "Рубин"

ТАСС, 6 января. Полузащитник Денис Макаров перешел из нижнекамского футбольного клуба "Нефетехимик" в казанский "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Макаров провел 20 матчей в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На его счету 11 мячей и две голевые передачи, полузащитник является третьим бомбардиром лиги. До этого Макаров выступал за "Оренбург-2".

Этот трансфер стал третьим для казанского клуба в зимнее трансферное окно. Ранее команду Леонида Слуцкого, возглавившего клуб 19 декабря прошлого года, пополнили защитник Илья Самошников и нападающий Иван Игнатьев.

"Рубин" занимает 13-е место в таблице Российской премьер-лиги, в активе команды 19 очков в 19 матчах. В 20-м туре, который состоится после зимнего перерыва, клуб сыграет на выезде с "Тамбовом".