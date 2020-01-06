Бочаров, Ержабек и Шумаков признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 6 января. Вратарь московского "Динамо" Иван Бочаров, защитник подольского "Витязя" Якуб Ержабек и нападающий омского "Авангарда" Сергей Шумаков признаны лучшими игроками недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Бочаров в двух матчах своей команды против пекинского "Куньлуня" (2:0) и московского "Спартака" (3:0) не пропустил ни одной шайбы и отразил в общей сложности 60 бросков.

Ержабек в трех матчах прошедшей недели одержал с командой две победы - над "Спартаком" (3:2) и владивостокским "Адмиралом" (4:3), еще в одной игре команда потерпела поражение от хельсинкского "Йокерита" (1:4). Чешский защитник забросил в трех встречах три шайбы.

Шумаков в двух матчах своей команды с челябинским "Трактором" (5:1) и "Адмиралом" (4:1) набрал 6 (2 гола + 4 результативные передачи) очков, причем в обеих встречах он отметился победными голами.

Лучшим новичком недели признан вратарь рижского "Динамо" Янис Ворис, которых в матчах против "Динамо" из Минска (2:0) и "Барыса" из Нур-Султана (1:0) не пропустил ни одной шайбы, отразив 38 бросков.