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КХЛ

"Салават Юлаев" прервал трехматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:2

ТАСС, 6 января. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл столичный ЦСКА со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе в присутствии 8070 зрителей.

В составе победителей хет-трик оформил Тему Хартикайнен (11, 12 и 17-я минуты), еще одну шайбу забросил Линус Умарк (48). У проигравших отличились Сергей Толчинский (12) и Антон Слепышев (35). Хартикайнен набрал очки в четвертом матче подряд (5 шайб + 2 передачи), всего в активе 29-летнего финского нападающего 24 (14+10) очка в 38 матчах текущего сезона. Нападающий "Салавата Юлаева" Петр Хохряков провел 500-й матч в КХЛ, в активе 29-летнего форварда 131 (62+59) очко.

"Салават Юлаев" во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА, первую победу уфимцы одержали на выезде 14 ноября (5:2). Прервалась победная серия ЦСКА из трех матчей, ранее армейцы одержали домашнюю победу над подольским "Витязем" (3:0), в гостях в овертайме оказались сильнее ярославского "Локомотива (4:3), а затем на выезде разгромили "Сочи" (7:1).

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 44 матчах. "Салават Юлаев" идет шестым на Востоке, имея в активе 49 очков после 43 встреч.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с московским "Динамо", а "Салават Юлаев" примет "Локомотив". Обе встречи пройдут 8 декабря.

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