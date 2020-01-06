БК "Химки" одержал свою самую крупную победу над ЦСКА в истории

МЫТИЩИ /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Баскетболисты подмосковных "Химок" победили столичный ЦСКА со счетом 96:80 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 6877 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Янис Тимма, набравший 26 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал форвард Дарран Хиллиард (24). Встреча стала рекордной по посещаемости в текущем первенстве.

Подмосковный клуб одержал свою самую крупную победу над армейцами в истории, до этого "Химки" побеждали ЦСКА с разницей в 10 очков 10 декабря 2011 года в рамках Суперлиги (75:65).

"Химки" впервые обыграли ЦСКА в основное время на своей площадке в рамках Единой лиги ВТБ с 8 февраля 2015 года, тогда подмосковный клуб одержал победу со счетом 107:104. В прошлом сезоне "Химки" победили в овертайме (73:72).

"Химки" прервали четырехматчевую победную серию ЦСКА в турнире. Армейцы потерпели четвертое поражение в сезоне, что стало повторением худшего результата команды в регулярных чемпионатах Единой лиги ВТБ, ранее ЦСКА проигрывал четыре раза в первенстве прошлого сезона и в сезоне-2014/15.

В следующем матче Единой лиги ВТБ "Химки" примут 19 января красноярский "Енисей", перед этим подмосковный клуб сыграет дома в Евролиге с петербургским "Зенитом" (10 января), испанскими "Валенсией" (14 января) и "Реалом" (16 января). ЦСКА в Единой лиге ВТБ 20 января сыграет на выезде с "Зенитом", ранее армейцы в Евролиге встретятся в гостях с немецкой "Баварией" (10 января) и сыграют дома с "Реалом" (14 января) и испанской "Басконией" (17 января).