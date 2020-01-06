Колыванов назначен главным тренером армянского футбольного клуба "Арарат"

Детали соглашения с 51-летним специалистом не уточняются.

Последним клубом Колыванова было московское "Торпедо", которое он возглавил в 2017 году, выведя клуб в Олимп - Футбольную национальную лигу, он покинул команду летом 2019 года по истечению контракта. Также он работал с юношескими и молодежной сборными России, с 2012 по 2015 год возглавлял "Уфу".

В турнирной таблице чемпионата Армении "Арарат" занимает четвертое место, набрав 27 очков в 15 матчах.