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Футбол в России

Колыванов назначен главным тренером армянского футбольного клуба "Арарат"

Детали соглашения с 51-летним специалистом не уточняются

ТАСС, 6 января. Российский специалист Игорь Колыванов назначен на должность главного тренера армянского футбольного клуба "Арарат". Об этом сообщает пресс-служба ереванской команды в социальной сети Facebook.

Детали соглашения с 51-летним специалистом не уточняются.

Последним клубом Колыванова было московское "Торпедо", которое он возглавил в 2017 году, выведя клуб в Олимп - Футбольную национальную лигу, он покинул команду летом 2019 года по истечению контракта. Также он работал с юношескими и молодежной сборными России, с 2012 по 2015 год возглавлял "Уфу".

В турнирной таблице чемпионата Армении "Арарат" занимает четвертое место, набрав 27 очков в 15 матчах.

Теги
Российский футбол
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