Поршнева заменит выбывшую из-за болезни Юрлову-Перхт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

ТАСС, 6 января. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не примет участия в четвертом этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Юрлова-Перхт выбыла из-за болезни. Биатлонистка пропустит сбор в австрийском Обертиллиахе. На этапе в Оберхофе ее заменит Анастасия Поршнева.

В текущем сезоне Юрлова-Перхт занимает 15-е место в общем зачете Кубка мира. В составе сборной России она заняла второе место в эстафете на этапе в австрийском Хохфильцене. Поршнева идет третьей в общем зачете Кубка IBU.

Четвертый этап Кубка мира пройдет с 9 по 12 января.