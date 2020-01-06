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НХЛ

Российский голкипер Шестеркин впервые вызван в клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"

В этом сезоне россиянин провел в АХЛ 23 встречи, одержав 15 побед

ТАСС, 6 января. Российский вратарь Игорь Шестеркин впервые получил вызов в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Клуб из Нью-Йорка задрафтовал Шестеркина в 2014 году под 118-м номером. Голкипер подписал контракт с "Рейнджерс" в мае прошлого года. В текущем сезоне вратарь выступает за фарм-клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Хартфорд Вулф Пэк", представляющий Американскую хоккейную лигу (АХЛ). За команду 24-летний Шестеркин провел 23 встречи, три из которых "на ноль", и одержал 15 побед, а также был признан голкипером месяца в октябре.

Шестеркин является обладателем Кубка Харламова 2014 года в составе МХК "Спартак", с петербургским СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.

В регулярном чемпионате НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 41 матче. В следующем матче "Рейнджерс" примут 8 января "Колорадо".

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