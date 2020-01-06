Антидопинговый семинар для участников юношеских Олимпийских игр прошел в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Специалисты Олимпийского комитета России (ОКР) провели образовательный антидопинговый семинар для спортсменов в преддверии зимних юношеских Олимпийских игр. Мероприятие состоялось в понедельник в учебно-тренировочном центре "Новогорск".

В понедельник в УТЦ "Новогорск" запланировано проведение торжественной церемонии проводов сборной России на зимние юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в швейцарской Лозанне. В ходе семинара участники Игр узнали об особенностях процедуры допинг-контроля на предстоящих соревнованиях, а также о своих правах и обязанностях при общении с представителями антидопинговых организаций.

До этого ОКР в течение периода подготовки к соревнованиям также проводил образовательные мероприятия на регулярной основе с привлечением специалистов Российского антидопингового агентства для представителей различных видов спорта, которые примут участие в Играх в Лозанне.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января.