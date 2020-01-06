Церемония проводов сборной России на зимние юношеские Олимпийские игры прошла в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Торжественная церемония проводов сборной России на III зимние юношеские Олимпийские игры прошла в понедельник на учебно-тренировочной базе "Новогорск". Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие спортсмены юношеской олимпийской сборной, а также директор по спорту - руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.

"В Играх примут участие около 1900 спортсменов, из них 106 - из России. Такие комплексные соревнования - это немного другая атмосфера, на них как правило труднее показать результат, чем на других международных соревнованиях. Поэтому строить медальных планов на ваше выступление мы не будем, но надеемся на то, что вы сделаете максимум для того, чтобы российский гимн звучал как можно чаще и российский флаг поднимался как можно выше. Хотелось бы, чтобы Игры запомнились вам только с положительной стороны", - сказал Конокотин.

Флаг Олимпийской сборной России был передан ски-альпинистке Евгении Долженковой.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне с 9 по 22 января. Спортсмены в возрасте 15-18 лет из более чем 70 стран разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Соревнования пройдут в биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме.