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Футбол в Италии

Хет-трик Роналду принес победу "Ювентусу" над "Кальяри" в матче чемпионата Италии

В другом матче дня "Милан" сыграл вничью с "Сампдорией", первую встречу после возвращения в миланский клуб провел Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 6 января. "Ювентус" на своем поле победил "Кальяри" со счетом 4:0 в игре 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

Хет-триком отметился Криштиану Роналду (49, 67, с пенальти и 82-я минуты). Также на 81-й минуте он отличился голевой передачей на Гонсало Игуаина.

Этот хет-трик стал для 34-летнего португальца вторым за клуб, до этого он трижды забивал 12 марта 2019 года в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (3:0). Роналду отличается голами на протяжении пяти встреч чемпионата Италии кряду. Форвард с 13 мячами занимает второе место в таблице бомбардиров чемпионата Италии, лидирует нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле (19). Также португалец стал первым футболистом, кто забивает на протяжении 18 лет кряду в пяти сильнейших европейских чемпионатах.

"Ювентус" одержал третью победу подряд и лидирует в таблице чемпионата Италии, набрав в 18 играх 45 очков. Второе место занимает миланский "Интер", в активе которого 42 очка и на одну игру меньше. "Кальяри" с 29 очками в 18 матчах идет шестым. В следующем матче "Ювентус" сыграет 12 января на выезде с римской "Ромой", "Кальяри" 11 января встретится на своем поле с "Миланом".

В другой встрече дня "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Сампдорией" (0:0). Первую встречу после возвращения в миланский клуб провел шведский форвард Златан Ибрагимович, он заменил на 55-й минуте поляка Кшиштофа Пёнтека. В составе "Милана" игрок выступал с 2010 по 2012 год, Ибрагимович провел 86 матчей за клуб во всех турнирах, забив 56 мячей и отдав 24 голевые передачи, вместе с "Миланом" он стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка Италии (2011).

Также в понедельник "Болонья" дома сыграла вничью с "Фиорентиной" (1:1), "Аталанта" на своем поле разгромила "Парму" (5:0).

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Криштиану Роналду
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