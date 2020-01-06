Поляк Кубацкий стал победителем "Турне четырех трамплинов"

ТАСС, 6 января. Польский прыгун на лыжах с трамплина Давид Кубацкий занял первое место на заключительном этапе "Турне четырех трамплинов" и одержал победу в общем зачете. Четвертый этап соревнований завершился в австрийском Бишофсхофене.

Поляк показал на этапе результат 300,9 балла. Вторым стал немец Карл Гайгер (291,0), третьим - норвежец Мариус Линдвик (289,4).

В общем зачете 29-летний Кубацкий набрал 1132 балла, вторым стал Линдвик (1111), третье место занял Гайгер (1108). Победитель прошлого "Турне четырех трамплинов" японец Рёю Кобаяси занял четвертое место (1096,0). Лучшим из россиян стал Евгений Климов, который занял 30-е место (628).

Кубацкий на первых двух этапах стал третьим, на третьем этапе - вторым.

Соревнования "Турне четырех трамплинов" прошли с 28 декабря по 6 января в немецких Оберсдорфе, Гармиш-Партенкирхене и австрийских Инсбруке и Бишофсхофене. Результаты спортсменов идут в общий зачет Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.