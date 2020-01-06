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Мировой футбол

Футболист сборной России Кудряшов заключил контракт с турецким "Антальяспором"

Последним клубом 32-летнего защитника был "Сочи"
Федор Кудряшов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Кудряшов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 6 января. Турецкий футбольный клуб "Антальяспор" заключил соглашение с защитником сборной России Федором Кудряшовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на полтора года.

В декабре Кудряшов расторг контракт с футбольным клубом "Сочи", он сыграл за клуб 16 матчей и забил один мяч. Вторую половину сезона-2018/19 он провел в турецком клубе "Истанбул Башакшехир", куда перешел зимой 2018 года из казанского "Рубина". В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском "Спартаке", грозненском "Ахмате" (тогда клуб носил название "Терек"), "Ростове", подмосковных "Химках", "Томи" (Томск) и "Краснодаре", Кудряшов является четырехкратным серебряным призером чемпионата России (трижды в составе "Спартака" и один раз в составе "Ростова").

В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории, и уступила команде Хорватии в серии пенальти. Всего на его счету 35 матчей за национальную команду, в которых он отличился одним забитым мячом.

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