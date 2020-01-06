Голкипер "Рейнджерс" Шестеркин проведет дебютный матч в НХЛ против "Колорадо"

ТАСС, 7 января. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо". Об этом сообщает журналист Ларри Брукс в своем Twitter.

Матч "Рейнджерс" - "Колорадо" пройдет в ночь на 8 января, начало - 03:30 мск. Шестеркин впервые выйдет на площадку в матче НХЛ, в понедельник 24-летний вратарь был отозван из фарм-клуба "Рейнджерс" - "Хартфорд Вулф Пэк", представляющего Американскую хоккейную лигу (АХЛ).

"Рейнджерс" задрафтовал Шестеркина в 2014 году под 118-м номером. Голкипер подписал контракт с клубом из Нью-Йорка в мае прошлого года. За "Хартфорд Вулф Пэк" Шестеркин провел в текущем сезоне 23 встречи, три из которых "на ноль", и одержал 15 побед. 4 января Шестеркин был получил приглашение на участие в Матче звезд АХЛ.

Шестеркин является обладателем Кубка Харламова 2014 года в составе МХК "Спартак", с петербургским СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.

В регулярном чемпионате НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 41 матче.