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Футбол в Италии

Дубль Лукаку помог "Интеру" победить "Наполи" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1
Ромелу Лукаку EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Ромелу Лукаку
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 7 января. Футболисты миланского "Интера" со счетом 3:1 обыграли "Наполи" в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Неаполе.

В составе победителей голы забили Ромелу Лукаку (14-я и 33-я минуты) и Лаутаро Мартинес (62). У проигравших отличился Аркадиуш Милик (39). Нападающий "Интера" Лукаку забил 13-й и 14-й голы в 17 матчах и вышел на второе место в гонке бомбардиров, опередив португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду (13 голов в 15 встречах). Лидирует форвард римского "Лацио" Чиро Иммобиле (19 голов в 17 матчах).

"Интер" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков в 18 матчах, опережая "Ювентус" по дополнительным показателям. "Наполи" идет восьмым, имея в активе 24 очка после 18 встреч.

В следующем матче "Интер" на домашнем поле примет "Аталанту", "Наполи" на выезде встретится с "Лацио". Обе встречи пройдут 11 января.

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