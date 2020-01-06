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Футбол в России

Футболист Скопинцев перешел из "Краснодара" в московское "Динамо"

Детали контракта 22-летнего защитника с клубом не уточняются

ТАСС, 7 января. Защитник Дмитрий Скопинцев перешел из футбольного клуба "Краснодар" в московское "Динамо". Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

Детали контракта 22-летнего защитника с клубом не уточняются.

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Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: "Ты защита моя и прибежище моё, Бог мой, на тебя я уповаю! И избавит он от сети ловца и язвы гибельной, падут тысячи подле тебя, и десять тысяч одесную, но к тебе не приблизится! Ибо заповедает он Ангелам своим - охранять тебя на всех путях твоих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым.На аспида и василиска наступлю и попирать буду льва и дракона!⭐️⚽️ P.S спасибо за время @fckrasnodar , следующий этап @fcdm_official ⚽️ Всех православных христиан с праздником !

Публикация от Dmitrii Skopintsev ⚽️ (@skopa_77)

"Спасибо за время, "Краснодар", следующий этап -"Динамо", - говорится в сообщении.

Скопинцев перешел в "Краснодар" из "Ростова" в феврале 2019 года за €4,4 млн. Всего за краснодарский клуб он провел 17 матчей и отметился двумя голами. Также он представлял немецкий "Лейпциг", австрийский "Лиферинг" и российскую "Балтику" (Калининград).

В турнирной таблице чемпионата России после 19 туров "Краснодар" занимает второе место с 35 очками. "Динамо" на зимний перерыв ушло восьмым с 24 очками.

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