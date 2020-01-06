Футболист Скопинцев перешел из "Краснодара" в московское "Динамо"

ТАСС, 7 января. Защитник Дмитрий Скопинцев перешел из футбольного клуба "Краснодар" в московское "Динамо". Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

"Спасибо за время, "Краснодар", следующий этап -"Динамо", - говорится в сообщении.

Скопинцев перешел в "Краснодар" из "Ростова" в феврале 2019 года за €4,4 млн. Всего за краснодарский клуб он провел 17 матчей и отметился двумя голами. Также он представлял немецкий "Лейпциг", австрийский "Лиферинг" и российскую "Балтику" (Калининград).

В турнирной таблице чемпионата России после 19 туров "Краснодар" занимает второе место с 35 очками. "Динамо" на зимний перерыв ушло восьмым с 24 очками.