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НХЛ

Клуб НХЛ "Нэшвилл" уволил главного тренера Лавиолетта

Специалист возглавлял команду на протяжении пяти с половиной сезонов

ТАСС, 7 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта и его помощника Кевина Маккарти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Под руководством Питера и Кевина наш клуб достиг беспрецедентных высот, - заявил президент "Нэшвилла" по хоккейным операциям Дэвид Пойл. - Их страсть к игре, способность мотивировать команду и стремление быть лучшими делают это решение очень трудным. От имени всей организации я хотел бы поблагодарить Питера и Кевина за их вклад в успехи команды".

Лавиолетт работал в "Нэшвилле" с 6 мая 2014 года. В сезоне-2016/17 клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где проиграл "Питтсбургу" со счетом 2-4 в серии.

"Нэшвилл" занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 41 матче. За команду выступает российский нападающий Яков Тренин.

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