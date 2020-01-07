Ковальчук сделал голевую передачу в первом матче за "Монреаль" в НХЛ

ТАСС, 7 января. "Виннипег" на выезде победил "Монреаль" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Илья Ковальчук сделал результативную передачу в первом матче за клуб.

В составе победителей шайбы забросили Джош Моррисси (22-я минута), Николай Элерс (25) и Эндрю Копп (51). У "Монреаля" дубль сделал Бен Чиаро (32, 52), в эпизоде со вторым голом которого результативную передачу на свой счет записал 36-летний Илья Ковальчук, в пятницу подписавший контракт с командой.

Теперь на счету Ковальчука 10 очков (3 шайбы + 7 передач) в текущем сезоне НХЛ. Последним клубом российского форварда был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре клуб выставил Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Игрок был выведен из состава команды, последний матч за "Лос-Анджелес" он сыграл 9 ноября.

"Монреаль" потерпел шестое поражение подряд, команда занимает 12-е место в Восточной конференции с 43 очками в 43 матчах. "Виннипег" поднялся на восьмую строчку на Западе, набрав 50 очков после 43 встреч. В следующем матче "Монреаль" в ночь на среду в гостях сыграет с "Детройтом", а "Виннипег" в ночь на четверг на выезде встретится с "Торонто".

В других матчах игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома победил "Колорадо" со счетом 1:0, а "Эдмонтон" в гостях обыграл "Торонто" (6:4). Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 32 броска и был признан назван первой звездой матча. Он отыграл "на ноль" во второй раз в текущем сезоне. С 2011 по 2019 год Варламов выступал за "Колорадо".