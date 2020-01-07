Сборная России повела в матче против команды Норвегии на ATP Cup

ТАСС, 7 января. Россиянин Карен Хачанов обыграл Виктора Дурасовича из Норвегии в первой встрече матча третьего тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча в рамках группы D завершилась победой российского теннисиста со счетом 6:2, 6:1. 23-летний Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP, 22-летний Дурасович - 329-е.

Сборная России повела в серии до двух побед со счетом 1-0. Во второй встрече, которая пройдет позднее во вторник, сыграют Даниил Медведев и Каспер Рууд. В заявку сборной России на турнир входят только Медведев и Хачанов, капитаном команды является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

В первом туре сборная России победила итальянцев (3-0), а во втором обыграла американцев (2-1). Встречи группы D проходят в Перте.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.