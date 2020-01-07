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ATP

Сборная России по теннису обыграла норвежцев и вышла в четвертьфинал ATP Cup

Во втором матче противостояния Даниил Медведев победил Каспера Рууда
Даниил Медведев EPA-EFE/RICHARD WAINWRIGHT
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/RICHARD WAINWRIGHT

ТАСС, 7 января. Сборная России одержала победу над командой Норвегии в третьем туре группового этапа командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) и вышла в четвертьфинал соревнований, которые проходят в Австралии.

Во втором матче противостояния с норвежцами Даниил Медведев обыграл Каспера Рууда со счетом 6:3, 7:6 (8:6). 23-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге АТР, 21-летний Рууд - 53-е.

В первой игре Карен Хачанов оказался сильнее Виктора Дурасовича - 6:2, 6:1. Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу российской команды. В заключительной парной встрече Медведев и Хачанов сыграют против Дурасовича и Рууда.

Для сборной России эта победа стала третьей на турнире, ранее российские теннисисты обыграли итальянцев (3-0) и американцев (2-1). Команда России заняла первое место в группе D и вышла в четвертьфинал ATP Cup. Капитаном россиян является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

Соперником россиян по четвертьфиналу станет победитель группы E, в которой выступают сборные Австрии, Аргентины, Польши и Хорватии. Матч 1/4 финала с участием сборной России пройдет 9 января.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выходят в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.

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ATP
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