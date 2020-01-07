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НБА

Трипл-дабл Дончича принес победу "Далласу" в матче НБА с "Чикаго"

Встреча завершилась со счетом 118:110
Лука Дончич AP Photo/Sam Hodde
Описание
Лука Дончич
© AP Photo/Sam Hodde

ТАСС, 7 января. "Даллас" одержал победу над "Чикаго" со счетом 118:110 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Далласа" Лука Дончич, который набрал 38 очков, сделал 11 подборов и отдал 10 результативных передач. Словенец оформил 11-й трипл-дабл в сезоне и лидирует по этому показателю. В составе "Чикаго" больше всех набрал финский форвард Лаури Маркканен - 26 очков, также он сделал 9 подборов.

"Даллас" находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, победив в 23 матчах из 36. "Чикаго", проиграв в четвертый раз подряд, опустился на десятое место в Восточной конференции с 13 победами в 37 играх.

В следующем матче 9 января "Даллас" на домашней арене встретится с "Денвером". В этот же день "Чикаго" в гостях сыграет с "Нью-Орлеаном".

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Вашингтон" - "Бостон" 99:94;

"Орландо" - "Бруклин" 101:89;

"Филадельфия" - "Оклахома" 120:113;

"Шарлотт" - "Индиана" 104:115;

"Атланта" - "Денвер" 115:123

"Нью-Орлеан" - "Юта" 126:128;

"Сан-Антонио" - "Милуоки" 126:104;

"Сакраменто" - "Голден Стейт" 111:98.

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