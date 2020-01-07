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ATP

Габашвили и Кравчук обыграли норвежцев в парной встрече на ATP Cup

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4
Константин Кравчук и Теймураз Габашвили EPA-EFE/RICHARD WAINWRIGHT
Описание
Константин Кравчук и Теймураз Габашвили
© EPA-EFE/RICHARD WAINWRIGHT

ТАСС, 7 января. Россияне Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли норвежцев Виктора Дурасовича и Каспера Рууда в парной встрече матча третьего тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

Российские теннисисты одержали победу со счетом 7:6 (7:4), 6:4. 34-летний Габашвили занимает 270-е место в рейтинге ATP, 34-летний Кравчук - 339-е, 21-летний Рууд - 53-е, 22-летний Дурасович - 329-е. Габашвили и Кравчук впервые сыграли на турнире, в двух предыдущих матчах группового этапа парную встречу в сборной России играли Даниил Медведев и Карен Хачанов. Капитаном российской команды является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

Сборная России гарантировала победу над норвежцами по итогам двух одиночных встреч, в которых Хачанов обыграл Дурасовича (6:2, 6:1), а Медведев - Рууда (6:3, 7:6 (8:6)). Россияне на групповом раунде обыграли итальянцев (3-0), американцев (2-1) и норвежцев (3-0), заняли первое место в группе D и вышли в четвертьфинал турнира. В заключительном матче группы D сыграют сборные США и Италии.

Соперником россиян по четвертьфиналу станет победитель группы E, в которой выступают сборные Австрии, Аргентины, Польши и Хорватии. Матч 1/4 финала с участием сборной России пройдет 9 января.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выходят в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.

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