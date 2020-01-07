Комарова: FIDE жестко контролирует подготовку Ханты-Мансийска к Шахматной олимпиаде

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) внимательно контролирует ход подготовки Ханты-Мансийска к проведению мероприятий Всемирной шахматной олимпиады 2020 года. Об этом ТАСС рассказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.

Ранее было объявлено, что Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Ханты-Мансийска в Москву. Позже президент FIDE Аркадий Дворкович заявил ТАСС, что церемония открытия турнира пройдет в Ханты-Мансийске, а соревновательная часть - в Москве. Также в Ханты-Мансийске пройдут первая в истории Шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE.

"Право проведения Шахматной олимпиады было и остается у нашей страны. Разделить проведение с Москвой - это не скандал, а инициатива FIDE, и если международная организация считает, что так будет лучше для спортсменов, для шахмат, то мы, конечно, прислушиваемся, - сказала Комарова. - Сейчас все идет по плану, я недавно встречалась с господином Дворковичем, FIDE жестко контролирует ход подготовки. Я уверена, что все пройдет именно так, как задумала FIDE".

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады пройдет 29 июля, турнир - с 6 по 17 августа. Шахматная паралимпиада пройдет с 30 июля по 4 августа.

Всемирная шахматная олимпиада в третий раз пройдет в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году - российская команда).