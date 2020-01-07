Владимир Ильин перешел из "Урала" в "Ахмат"

ТАСС, 7 января. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на официальном сайте объявил о переходе нападающего Владимира Ильина в грозненский "Ахмат".

"Ахмат" подписал контракт с 27-летним российским форвардом на 3,5 года. 8 января Ильин присоединится к грозненскому клубу на сборах в Турции.

"От выступления за "Урал" остались положительные эмоции. Было много ярких событий, взлетов и падений, которые мы переживали вместе с командой, два финала Кубка России - очень яркие матчи, которые в карьере каждого футболиста оставляют большой отпечаток. Конечно, буду следить за "Уралом" в дальнейшем. Уральским болельщикам напоследок скажу большое спасибо за поддержку", - сказал Ильин, которого цитирует пресс-служба "Урала".

В нынешнем сезоне Ильин в составе "Урала" провел 18 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. В общей сложности за команду из Екатеринбурга он сыграл в 86 матчах, в которых забил 16 голов. Ранее Ильин выступал за краснодарскую "Кубань", дзержинский "Химик", "Калугу", "Тосно", петербургское "Динамо".

"Урал" занимает девятое место в чемпионате России, набрав 24 очка после 19 туров. "Ахмат" - 12-й (19 очков).