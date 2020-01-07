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Ралли Дакар

Экипаж Сотникова столкнулся с проблемами на третьем этапе ралли "Дакар"

Грузовик российской команды наехал на камень, в результате чего были повреждены балка переднего моста и картер раздаточной коробки
Экипаж Дмитрия Сотникова EPA-EFE/ANDRE PAIN
Описание
Экипаж Дмитрия Сотникова
© EPA-EFE/ANDRE PAIN

ТАСС, 7 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова остановился на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" из-за повреждения грузовика. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По информации пресс-службы, на 60-м км спецучастка экипаж Сотникова после обгона в русле высохшей реки возвращался на трассу в сильной пыли. Пересекая песчаный бруствер, экипаж не заметил занесенный песком камень, который в итоге повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки. В данный момент экипаж пытается устранить повреждения и продолжить участие в гонке.

После двух этапов экипаж Сотникова занимает второе место в зачете грузовиков, уступая экипажу "Маза" под управлением белоруса Сергея Вязовича 4 минуты 20 секунд. Протяженность спецучастка на третьем этапе составляет 427 км.

"Камаз-мастер" является 16-кратным победителем "Дакара" в зачете грузовиков. Сотников в седьмой раз участвует в ралли-марафоне, его лучшим результатом на финише является второе место (2017, 2019). "Дакар" 2020 года завершится 17 января.

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