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НХЛ

СМИ: Илья Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн

Его площадь составляет 575 квадратных метров

ТАСС, 7 января. Российский хоккеист Илья Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США) за $11,2 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американское издание Los Angeles Times.

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Дом построен в 2018 году, его площадь составляет 575 квадратных метров.

В 2018 году Ковальчук подписал контракт с командой Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес", согласно которому за три года он должен был получить $18,75 млн. В декабре 2019-го клуб выставил его на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента.

3 января Ковальчук подписал контракт с "Монреалем", соглашение рассчитано до конца сезона. Российский нападающий во вторник дебютировал в составе канадской команды. "Монреаль" проиграл "Виннипегу" (2:3). Ковальчук отдал одну голевую передачу.

На сегодняшний день в НХЛ Ковальчук провел 898 матчей, в которых набрал 860 очков (436 заброшенных шайб + 424 голевые передачи).

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