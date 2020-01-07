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Формула-1

Гонщик "Формулы-1" Ферстаппен продлил контракт с командой "Ред Булл" до 2023 года

Прежнее соглашение 22-летнего гонщика с командой истекало в конце сезона-2020
Макс Ферстаппен EPA-EFE/SRDJAN SUKI
Описание
Макс Ферстаппен
© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 7 января. Голландец Макс Ферстаппен продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба австрийского коллектива.

Прежнее соглашение 22-летнего гонщика с командой истекало в конце сезона-2020. Ферстаппен выступает в "Формуле-1" с 2015 года. Его первой командой была "Торо Россо", весной 2016 года он перешел в "Ред Булл", заменив российского гонщика Даниила Квята.

"Я очень рад продлить соглашение с командой, - сказал Ферстаппен. - "Ред Булл" поверил в меня и дал возможность попасть в "Формулу-1" ("Торо Россо" является дочерней командой "Ред Булл" - прим. ТАСС). С годами наша команда становилась более сплоченной, мне очень приятно работать в таком замечательном коллективе. Я хочу побеждать вместе с командой "Ред Булл", наша цель - борьба за звание чемпиона мира".

Ферстаппен по итогам сезона 2019 года занял третье место в личном зачете, что стало лучшим его результатом за все время выступления в "Формуле-1". За карьеру он одержал восемь побед и еще 23 раза поднимался на подиум. "Ред Булл" является четырехкратным победителем Кубка конструкторов (2010-2013).

Теги
Формула-1
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