Гвардиола заявил, что никогда не согласится возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Реал"

ТАСС, 7 января. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола никогда не возглавит английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" или испанский "Реал". Комментарий 48-летнего специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Би-би-си.

По информации телеканала, "Манчестер Юнайтед" в 2013 году готов был предложить контракт испанцу, но он в тот момент уже подписал соглашение с мюнхенской "Баварией".

"Если у меня не будет предложений по работе, то я буду отдыхать на Мальдивах, но, может быть, и не на Мальдивах, там нет полей для гольфа. Но абсолютно точно - после работы в "Манчестер Сити" я не буду тренировать "Манчестер Юнайтед", равно как и мадридский "Реал", - сказал Гвардиола.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года, также он тренировал испанскую "Барселону" и немецкую "Баварию". Гвардиола по два раза приводил "Манчестер Сити" к победе в чемпионате Англии, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии, также под его руководством команда стала обладателем Кубка Англии. Вместе с "Баварией" он стал трехкратным чемпионом Германии, дважды выиграл Кубок Германии, по разу - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Вместе с "Барселоной" дважды стал победителем Лиги чемпионов, трижды выиграл чемпионат Испании и Суперкубок Испании, дважды - Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

"Манчестер Сити" занимает третье место в текущем сезоне чемпионата Англии, набрав 44 очка после 21 матча. 7 января подопечные Гвардиолы сыграют в гостях с "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка английской лиги. Следующий матч в чемпионате "Манчестер Сити" проведет 12 января в гостях против "Астон Виллы".