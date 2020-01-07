Шарапова проиграла американке Брэди в первом круге турнира в Брисбене

ТАСС, 7 января. Россиянка Мария Шарапова проиграла американке Дженнифер Брэди в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене. Призовой фонд турнира составляет $1,4 млн.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3) в пользу американской теннисистки. В следующем круге Брэди сыграет с австралийкой Эшли Барти, которая возглавляет рейтинг WTA. Брэди находится на 53-й позиции в рейтинге.

В австралийском турнире также принимают участие россиянки Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова. Самсонова в первом круге обыграла американку Слоан Стивенс (6:4, 2:6, 6:3). Во втором круге она сыграет против чешки Петры Квитовой (пятый номер посева), которая оказалась сильнее Павлюченковой (2:6, 6:1, 6:0).

Шарапова в прошедшем сезоне приняла участие в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне. На данный момент Шарапова занимает 147-е место в рейтинге WTA, на ее счету 36 титулов в одиночном разряде. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон, на Олимпийских играх 2012 года она стала серебряным призером в одиночных соревнованиях. Брэди выиграла четыре титула на турнирах Международной федерации тенниса (ITF) в одиночном разряде.