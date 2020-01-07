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Футбол в Германии

СМИ: Гётце покинет дортмундскую "Боруссию" по окончании сезона

Футболист не согласен на понижение зарплаты

ТАСС, 7 января. Дортмундская "Боруссия" не станет продлевать контракт с немецким полузащитником Марио Гётце. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Bild.

Отмечается, что руководство дортмундского клуба и футболист не смогли договориться о продлении контракта, который истечет 30 июня 2020 года. Причиной разногласия стало нежелание Гётце идти на снижение зарплаты, а также недовольство футболиста тем, что ему предоставляют мало игрового времени.

В нынешнем сезоне Гётце провел за "Боруссию" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Всего за команду из Дортмунда он сыграл 214 матчей, в которых 45 раз поразил ворота соперников и отдал 61 результативную передачу. Также Гётце выступал за мюнхенскую "Баварию" в которой за 114 игр забил 36 мячей и отдал 24 голевые передачи.

Гётце является пятикратным чемпионом Германии, а также четырехкратным обладателем Кубка Германии. В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира 2014 года, забив победный мяч в финале в ворота аргентинцев. Всего на счету Гётце 63 матча за национальную команду, в которых он забил 17 мячей.

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