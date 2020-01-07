Шишкарев: российские гандболисты должны побороться за олимпийскую квалификацию на ЧЕ-2020

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Мужская сборная России по гандболу на чемпионате Европы 2020 года должна побороться за выход на квалификационный олимпийский турнир. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Россияне на групповом этапе турнира сыграют со сборными Венгрии (11 января), Исландии (13 января) и Дании (15 января). Победитель чемпионата Европы получит прямую олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции, Германии и Норвегии.

"Сначала выиграть две игры, выйти в основной раунд, побороться дальше за олимпийскую квалификацию - задачи перед командой поставлены такие. Нам вполне по силам одолеть сборные Исландии и Венгрии, сложнее будет с чемпионами мира датчанами, - отметил Шишкарев. - Чемпионат Европы - такой турнир, на котором может случиться всякое. Это показал и недавний женский чемпионат мира, когда совершенно неожиданно действующие чемпионки Европы и, на тот момент, мира - француженки вылетели и не смогли побороться за медали, а вот голландки и испанки пробились на самый верх".

"Хочется верить в наших ребят, для многих это последняя возможность попасть на такой крупный турнир, как Олимпиада. Поэтому очень хочется, чтобы они сплотились и при всех сложностях, что есть в составе, показали сыгранность, мужественную игру. И тогда нам все будет по силам", - заключил собеседник агентства.

Чемпионат Европы по гандболу пройдет с 10 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции. Российская команда на групповом раунде турнира сыграет в шведском Мальмё.